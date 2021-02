Stand: 22.02.2021 09:25 Uhr Branchenverband plädiert für Osterurlaub auf den Inseln

Osterurlaub auf den Ostfriesischen Inseln sollte nach Ansicht des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes (Dehoga) ermöglicht werden. Der Tourismus auf den Inseln solle öffnen dürfen, aber jeder Besucher sollte einen negativen Corona-Test vorweisen, sagte die Dehoga-Landesvize Birgit Kolb-Binder der "Ostfriesen-Zeitung". Das könnten auch Speicheltests sein, wie sie ab März für jedermann erhältlich sein sollen. "Sprechen müssen wir jetzt über logistische und juristische Probleme", sagte Kolb-Binder, die selbst mehrere Hotels auf Langeoog betreibt. Am Dienstag wollen die Landräte der Region, Juristen, Vertreter von Industrie- und Handelskammer (IHK), Reedereien und der Dehoga in einer Online-Konferenz über das Thema Osterurlaub beraten. Allerdings ist die Sieben-Tage-Inzidenz in Niedersachsen und bundesweit nach einem wochenlangen Abwärtstrend zuletzt wieder gestiegen.

