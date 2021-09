Stand: 02.09.2021 08:42 Uhr Brake: 58-Jähriger bei Brand lebensgefährlich verletzt

Bei einem Wohnungsbrand in Brake (Landkreis Wesermarsch) hat am Mittwoch ein 58 Jahre alter Bewohner lebensgefährliche Verletzungen erlitten. Nach Angaben einer Polizeisprecherin retteten Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei den Mann aus dem verqualmten Haus. Dazu musste die geschlossene Tür gewaltsam geöffnet werden. Der Verletzte wurde mit einem Hubschrauber in eine Spezialklinik geflogen. Die Ursache für den Brand und die Schadenshöhe sind noch unklar.

VIDEO: Feuerwehr: Vom Notruf zum Einsatz (1 Min)

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 02.09.2021 | 09:30 Uhr