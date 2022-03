Stand: 10.03.2022 07:44 Uhr Borkum hält an Ablehnung von Erdgasförderung fest

Die Insel Borkum kritisiert neue Überlegungen der Landesregierung, wegen des Krieges in der Ukraine einer Erdgasförderung nahe des Wattenmeers doch zuzustimmen. "Die geplante Plattform von One-Dyas ist einfach zu dicht am Nationalpark", sagte Borkums Bürgermeister Jürgen Akkermann (parteilos). Das Wattenmeer habe zwar eine Grenze auf der Karte, diese sei für Meeresströme aber keineswegs starr. Auch weitere Nordseeinseln sehen das Vorhaben skeptisch. Ende Januar hatten acht niederländische und deutsche Wattenmeerinseln, darunter auch Borkum, gefordert, keine neuen Erdgasförderungen nahe des Wattenmeers zu erlauben. Laut ihnen gefährden sie die Ökosysteme des Wattenmeers und damit die Lebensgrundlage der Inseln. Akkermann sagte, dass Erdgasförderungen in der Nordsee nicht pauschal ausgeschlossen werden sollten. "Ich sehe auch die Notwendigkeit sich von der bisherigen Energieversorgung unabhängig zu machen. Aber man muss nicht alles über Bord werfen."

