Stand: 24.08.2023 13:36 Uhr Borkum-Urlauber verschrecken Seehunde mit Feuerwerk

Feriengäste der Nordsee-Insel Borkum haben am Mittwochabend eine Gruppe von Seehunden mit einem Feuerwerk in Panik versetzt. Direkt vor einer Seehundbank zündeten die drei Urlauber ein sprühendes Vulkanfeuerwerk, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Die aufgeschreckten Seehunde flohen daraufhin größtenteils ins Wasser. Die Inselgäste gestanden ihr Fehlverhalten ein. Die Urlauber erwartet eine Anzeige.

