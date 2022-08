Stand: 15.08.2022 08:14 Uhr Borkum: Mehrere Autos gehen auf Parkplatz in Flammen auf

Auf einem Parkplatz auf Borkum sind am Sonntagmorgen aus unbekannter Ursache neun Autos in Brand geraten. Die Feuerwehr schätzt den Schaden auf 300.000 Euro. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte standen mehrere Fahrzeuge in Vollbrand, wie ein Sprecher mitteilte. Aufgrund der enormen Hitzeentwicklung habe sich das Feuer rasch auf weitere parkende Autos ausgebreitet. Unter anderem mithilfe eines Wasserwerfers konnte die Feuerwehr den Brand löschen. Sieben Autos brannten den Angaben zufolge vollständig aus. Zwei weitere Fahrzeuge wurden stark beschädigt. Menschen wurden bei dem Vorfall nicht verletzt, so die Polizei. Brandermittler sollen am Montag den Tatort untersuchen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 15.08.2022 | 07:30 Uhr