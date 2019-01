Stand: 08.01.2019 16:40 Uhr

Borkum: Leere Gefahrgut-Säcke angespült

Auf der Nordseeinsel Borkum sind erstmals leere Säcke vom havarierten Frachter "MSC Zoe" angeschwemmt worden, die Gefahrgut enthielten. Das bestätigte das Havariekommando in Cuxhaven. Zuerst hatte das ZDF darüber berichtet. In den beiden Säcken war demnach zuvor das giftige Dibenzoylperoxid. Das Havariekommando warnt: Von Pappkisten mit Gefahrstoffkennzeichen und Kunststoffsäcken mit weißem Pulver sollten mindestens 50 Meter Abstand gehalten werden.

Nach Havarie: Großteil der Container geortet NDR//Aktuell - 07.01.2019 14:00 Uhr Nach dem Schiffsunglück der "MSC Zoe" konnten 220 der rund 280 Container lokalisiert werden. Alleine auf Borkum sind mittlerweile knapp 45 Kubikmeter Strandgut eingesammelt worden.







Rund 280 Container verloren

Der Megafrachter "MSC Zoe" hatte am Neujahrstag im Sturm rund 280 Container verloren, unter ihnen zwei mit gefährlicher Ladung. 220 Container sind inzwischen am Meeresboden geortet worden, 18 weitere wurden an Land gespült. Wegen des Sturmtiefs "Benjamin" ist die Suche seit Montagabend unterbrochen.

