Stand: 24.04.2025 13:33 Uhr Borkum: Brand in Hotelküche - offenbar durch Defekt am Kühlschrank

Am Dienstagabend hat es in der Küche eines Hotels auf der ostfriesischen Insel Borkum gebrannt. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte ein technischer Defekt an einem Kühlschrank das Feuer verursacht, teilte die Polizei mit. Die Feuerwehr habe den Brand schnell löschen können. Nach dem Lüften konnten die Gäste demnach in ihre Zimmer zurückkehren. Es habe keine Verletzten gegeben. Die Polizei schätzt den Schaden auf 100.000 Euro.

