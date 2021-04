Stand: 11.04.2021 13:39 Uhr Borkum: 18 Feuerwehrleute nach Corona-Fall in Quarantäne

Nach einem bestätigten Corona-Fall innerhalb der Freiwilligen Feuerwehr auf Borkum sind derzeit 18 Einsatzkräfte in häuslicher Quarantäne. Damit ist laut Kreisfeuerwehr Leer aktuell ein Drittel der Kameraden nicht verfügbar. Nach Informationen des NDR in Niedersachsen ist die Einsatzfähigkeit der Insel-Feuerwehr derzeit aber nicht in Gefahr. Die meisten Einsätze auf Borkum könnten noch ganz normal abgearbeitet werden, sagte Dominik Janßen von der Kreisfeuerwehr Leer. Bei einem größeren Brand auf der Insel könne es allerdings schwierig werden. Deshalb gebe es ein Notfallkonzept. Das sieht vor, Einsatzkräfte innerhalb von zwei Stunden vom Festland auf die Insel zu bringen. Unter anderem steht laut Janßen ein Hubschrauber bereit, zudem würde eine Fähre extra für die Feuerwehrkräfte fahren. Der Notfallplan musste allerdings noch nie für die Insel Borkum umgesetzt werden.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 12.04.2021 | 06:30 Uhr