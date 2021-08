Bootsunfall Barßel: Gutachten belastet überlebenden Fahrer Stand: 30.08.2021 18:08 Uhr Im Prozess um einen tödlichen Bootsunfall belastet ein Gutachten in Teilen den überlebenden Bootsfahrer. Der Experte hält es für wahrscheinlich, dass der Angeklagte schneller fuhr als erlaubt.

Vor dem zuständigen Schifffahrtsgericht in Emden erläuterte der Sachverständige am Montag die Unfallschäden an den Booten und den aus seiner Sicht möglichen Unfallhergang. Das Boot des angeklagten 30-Jährigen sei demnach wahrscheinlich mit hoher Geschwindigkeit unterwegs gewesen, sagte der Ingenieur aus Hannover. Wie schnell genau, konnte er nicht sagen.

Angeklagter bestreitet, zu schnell gefahren zu sein

Der Angeklagte hatte dagegen zum Prozessauftakt beteuert, nicht zu schnell gefahren zu sein. Die Staatsanwaltschaft wirft dem 30-Jährigen fahrlässige Tötung, Körperverletzung und Trunkenheit vor. Auf dem Kanal Barßeler Tief im Landkreis Cloppenburg waren im August 2016 zwei voll besetzte Sportboote bei einer nächtlichen Spritztour kollidiert. Zwei junge Menschen kamen ums Leben, darunter der Fahrer des anderen Bootes. Mehrere weitere Insassen erlitten Verletzungen.

Fragen bleiben offen

Der Gutachter stellte fest, dass zum Unfallzeitpunkt Dunst, aber kein Nebel über dem Tief lag. Die Sichtweite habe bei Mondschein rund 40 Meter betragen. Wieso der entgegenkommende Bootsführer das Boot des Angeklagten nicht rechtzeitig bemerkte, obwohl es mit eingeschalteten Positionslichtern unterwegs war, blieb offen. Auch die genauen Unfallstelle - eher am Rand oder in der Mitte des Kanals - konnte der Sachverständige nicht zweifelsfrei feststellen.

Urteil wird Mitte September erwartet

In dem Fall war schon vor zwei Jahren verhandelt worden. Damals hatte die Verteidigung an der Expertise des Gutachters gezweifelt, das Verfahren wurde daraufhin neu aufgerollt und ein zweiter Sachverständiger beauftragt. Er sollte sein Gutachten eigentlich auch am Montag vorstellen, konnte aber wegen einer Autopanne nicht vor Gericht erscheinen. Nun soll er in der kommenden Woche aussagen. Das Urteil fällt dann voraussichtlich Mitte September.

