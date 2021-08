Stand: 05.09.2019 15:00 Uhr Bootsunfall Barßel: Boot längst verschrottet

Nach einem tödlichen Bootsunglück in Barßel (Landkreis Cloppenburg) im August 2016 ist der Prozess geplatzt und muss nun komplett neu aufgerollt werden. Das Verfahren war am Montag beendet worden, weil ein Sachverständiger nach Ansicht des Amtsgerichts Emden nicht ausreichend qualifiziert war. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. Angeklagt ist ein 28-Jähriger wegen fahrlässiger Tötung. Nun ergibt sich noch eine weitere Problematik: Eines der beiden Boote, die an dem Unfall beteiligt waren, ist längst verschrottet. Das berichtet die "Nordwest-Zeitung" (NWZ) aus Oldenburg. Eine Expertise zum Hergang des Unfalls, bei dem zwei Menschen ums Leben kamen, könnte nun nur noch mithilfe von Fotos erstellt werden, sagte ein Anwalt des Angeklagten der NWZ.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 05.09.2019 | 14:30 Uhr