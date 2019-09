Stand: 04.09.2019 08:19 Uhr

Boot kentert: Zwei 75-Jährige harren im Wasser aus

Zwei Segler sind am Dienstagabend mit ihrem Katamaran im Jadebusen bei Wilhelmshaven gekentert und von der Wasserschutzpolizei gerettet worden. Von Land aus hatte die Ehefrau einer der beiden 75-jährigen Männer den Unfall bemerkt und die Rettungskräfte alarmiert. Als das Rettungsboot der Wasserschutzpolizei am Unglücksort eintraf, klammerte sich einer der beiden Männer an das gekenterte Segelboot. Den Rettungskräften berichtete er, dass sein Mitsegler bereits zwei Stunden zuvor über Bord gegangen war.

Hilferufe aus dem Jadewasser

Zunächst suchten die Einsatzkräfte vergeblich nach dem 75-Jährigen. Erst nach einem Hinweis auf Hilferufe im Jadewasser nahe der ehemaligen dritten Hafeneinfahrt entdeckten sie den Mann im Wasser. Erschöpft und unterkühlt wurde er an Bord des Rettungsbootes genommen. Beide Segler kamen mit Verdacht auf Unterkühlung ins Krankenhaus. Bei dem Unfall hatten beide Rettungswesten getragen. Neben der Wasserschutzpolizei waren an der Suche auch ein Hubschrauber von Polizei und dem ADAC sowie Kräfte der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) beteiligt.

