Bombenfunde? Bahn sperrt Strecke zwischen Achim und Bremen

Bei Arbeiten an einer Bahnstrecke in Bremen-Sebaldsbrück sind die Bauarbeiter an mehreren Stellen auf mutmaßliche Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg gestoßen. Deshalb wird die Bahnstrecke zwischen Achim (Landkreis Verden) und dem Bremer Hauptbahnhof ab Freitagnacht für eine Woche gesperrt. Für die Bahn ist das eine extreme logistische Herausforderung, wie der NDR in Niedersachsen berichtet. Sie muss die Oberleitungen abnehmen und rund 30 Meter Bahndamm abtragen. Für alle Fahrgäste zwischen Hannover, Wilhelmshaven und Emden bedeutet das Zugausfälle und Schienenersatzverkehr.

