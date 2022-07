Stand: 12.07.2022 09:14 Uhr Bombenfund in Oldenburg: 4.000 Anwohner betroffen

Auf dem ehemaligen Fliegerhorst-Gelände in Oldenburg ist bei Sondierungsarbeiten eine Fliegerbombe gefunden worden. Am Donnerstag soll der Blindgänger vom Kampfmittelbeseitigungsdienst des Landes Niedersachsen genauer untersucht und entschärft werden, teilt die Stadt mit. Dafür müssen die rund 4.000 Anwohner in einem Radius von 1.000 Metern in den Stadtteilen Dietrichsfeld und Alexandersfeld evakuiert werden. Betroffen sind unter anderem ein Kindergarten, eine Kita, ein Hort, eine Kinderkrippe und eine Seniorenresidenz. Um 08.30 Uhr sollen am Donnerstag die Anwohner ihr Haus verlassen, die Stadt hat dafür eine Sammelstelle am Neuen Gymnasium in der Alexanderstraße eingerichtet.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 12.07.2022 | 06:30 Uhr