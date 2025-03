Bombenfund in Bremen: Sprengung soll Sonntagmittag erfolgen Stand: 08.03.2025 16:14 Uhr Auf dem Gelände des ehemaligen Tanklagers Farge in Bremen sind vier Bomben-Blindgänger entdeckt worden. Experten bestätigten nach einer Untersuchung am Samstag einen Verdacht.

Dem Kampfmittelräumungsdienst zufolge handelt es sich um 500 Kilogramm schwere Bomben aus dem Zweiten Weltkrieg. Eine Entschärfung sei wegen ihres speziellen Zündsystems und ihrer Lage nicht möglich, teilte die Polizei mit. Die Blindgänger sollen demnach am Sonntag gesprengt werden. Dafür müssen der Polizei zufolge rund 2.000 Anwohnerinnen und Anwohner im Umkreis von einem Kilometer ihre Wohnungen und Häuser verlassen.

Evakuierung bis 12 Uhr - Sprengung um 13 Uhr

Die Sprengung der Blindgänger ist den Angaben zufolge für etwa 13 Uhr angesetzt. Als Evakuierungszeitraum nennt die Polizei acht bis zwölf Uhr. Als Notunterkunft dient die Oberschule "In den Sandwehen". Ein Shuttle-Bus soll die Schule anfahren, er hält demnach an den Haltestellen der Buslinie 90. Kranke und nicht gehfähige Menschen erhalten der Polizei zufolge Unterstützung beim Transport. Sie können sich demnach bereits jetzt unter der Telefonnummer (0421) 36 11 17 99 bei der Feuerwehr melden. Die Bomben waren am Montag bei Sondierungsarbeiten entdeckt worden.

