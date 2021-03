Stand: 01.03.2021 09:53 Uhr Bösel: Ratsmitglieder müssen in Corona-Quarantäne

Ein Teil der Ratsmitglieder der Gemeinde Bösel (Landkreis Cloppenburg) befindet sich in Quarantäne. Wie NDR 1 Niedersachsen berichtet, wurden fünf Personen nach einer gemeinsamen Sitzung verschiedener Ratsfraktionen positiv auf eine Infektion mit dem Coronavirus getestet. Deshalb müssen nach Angaben des Landkreises alle Teilnehmenden der Sitzung für 14 Tage in Quarantäne. Die Sitzung an sich sei nach den geltenden Corona-Regeln zulässig gewesen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 01.03.2021 | 09:30 Uhr