Stand: 28.12.2018 16:00 Uhr

Böller: 18-Jähriger lebensgefährlich verletzt

Ein 18-Jähriger hat am Donnerstagabend in Ottersberg (Landkreis Osterholz) lebensgefährliche Verbrennungen erlitten, vermutlich, weil er mit einem gleichaltrigen Freund in einer Scheune mit Feuerwerkskörpern hantiert hat. Die beiden jungen Männer hatten zuvor offenbar mit explosiven Stoffen eine Detonation ausgelöst. Möglicherweise hätten die beiden versucht, eigene Böller zu bauen, sagte ein Polizeisprecher NDR 1 Niedersachsen. Sie mussten mit Rettungswagen in Kliniken gebracht werden. Der zweite 18-Jährige wurde leicht verletzt.

Videos 01:16 Niedersachsen 18.00 Böllerverbot in Hannovers Innenstadt Niedersachsen 18.00 Die Stadt Hannover hat am Dienstag die Sperrzone für Silvester-Böller vorgestellt. In bestimmten Bereichen der Innenstadt darf kein Feuerwerk abgebrannt oder mitgeführt werden. Video (01:16 min)

Spezialermittler vor Ort

Die Feuerwehr hatte den Brand nach Polizeiangaben schnell unter Kontrolle, ein nennenswerter Schaden sei nicht entstanden. Spezialermittler der Polizeiinspektion Verden/Osterholz sollen nun den Brandort untersuchen. Warum es zu der Explosion kam, sei noch unklar, so der Sprecher. "Die weiteren Ermittlungen, auch hinsichtlich des genauen Ablaufs und der explodierten Stoffe, hat das Polizeikommissariat Achim übernommen", hieß es von der Polizei weiter.

Weitere Informationen Brandgefährlich: Hier sind Böller verboten Nach und nach verbannen niedersächsische Städte das Silvester-Feuerwerk aus der City. Auch in Hannover darf erstmals nicht geböllert werden. Wo es noch Verbote gibt - ein Überblick. (28.12.2018) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 28.12.2018 | 17:00 Uhr