Stand: 29.10.2021 15:01 Uhr Boden zu weich: Agravis-Cup in Oldenburg unterbrochen

Das Hallenreitturnier Agravis-Cup in Oldenburg ist am Freitagmorgen unterbrochen worden. Grund dafür sind nach Informationen des NDR in Niedersachsen Probleme mit dem Sandboden in der EWE Arena und dem auf einem Abreitplatz. Sie waren viel zu weich. Dabei wurden rund 1.200 Tonnen Sand extra für das Turnier aufgebracht. Turnierchef Kaspar Funke räumt ein: Der Boden sei nicht fürs Springreiten geeignet. Er sieht die Verantwortung beim neuen Bodenbauer. Der habe einen zu neuen und zu tiefen Boden verwendet, sagt er. Nun wird der Boden mit zusätzlichem Kalk verdichtet. Der Veranstalter hofft, dass zumindest die Dressurwettbewerbe am Freitagabend und morgen das Springen stattfinden können. Springeuropameister André Thieme und auch Olympia-Mannschaftsgold-Gewinnerin Dorothee Schneider sind bereits abgereist. Noch ist unklar, ob sie wiederkommen.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 29.10.2021 | 15:00 Uhr