Blutlache in Unterkunft: Polizei ermittelt wegen Körperverletzung Stand: 01.08.2023 14:39 Uhr Nachdem Ermittler am Wochenende eine Blutlache in Garrel entdeckten, haben die Fahnder jetzt zwei Männer in Wesel (NRW) ausfindig gemacht. Gegen beide wird wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.

Das teilte die Staatsanwaltschaft Oldenburg am Dienstag mit. Ein 41 Jahre alter Zeuge hatte die Ermittler am späten Samstagnachmittag über eine mögliche Gewalttat informiert. Ein 39-Jähriger soll dem Zeugen gesagt haben, einen 23-Jährigen in einer Arbeiterunterkunft in Garrel bei einer Auseinandersetzung verletzt zu haben. Diese Version bestätigte der Verdächtige später selbst gegenüber der Polizei. Eigenen Angaben zufolge wurde der 39-Jährige bei dem Streit auch selbst verletzt. Die Hintergründe seien noch unklar, so die Beamten.

Spuren vor Ort lassen auf Gewalttat schließen

Nach dem Zeugenhinweis waren am Wochenende zahlreiche Einsatzkräfte zu der Unterkunft gefahren. Dort sollen sie eine größere Blutlache vorgefunden haben. Ermittler durchsuchten daraufhin vergeblich das Objekt und die Umgebung, dabei kam auch ein Leichenspürhund zum Einsatz. Jetzt fand die Polizei die beiden Männer in Wesel in Nordrhein-Westfalen, wo sie ihren Lebensmittelpunkt haben. In Garrel wurden sie nur zu Bauarbeiten eingesetzt. Nach ihrer Vernehmung wurden die Männer wieder freigelassen.

