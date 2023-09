Stand: 26.09.2023 20:34 Uhr Blut in Tüte vermutet: Polizeieinsatz in Bremerhaven

Eine Tüte mit roter Flüssigkeit hat in Bremerhaven-Lehe einen Polizeieinsatz ausgelöst. Eine Frau rief am Montag die Polizei und berichtete, dass aus einer Tüte in einem Hauseingang mutmaßlich Blut sickert. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, entdeckten die ausgerückten Beamten auch eine Lache neben der Tüte. Nach dem Öffnen gaben sie Entwarnung: Darin lag ein nasser, roter Teppich. Dieser war offenbar nicht farbecht und die Tüte undicht, wie es weiter hieß. Später sei ein Mann erschienen und habe gesagt, der Teppich stamme von Renovierungsarbeiten im Haus und er wolle ihn entsorgen. Auch wenn keine Gefahr vorlag, lobte die Polizei das aufmerksame Verhalten der Frau.

