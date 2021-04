Blütenweißer Rehbock in Wüsting entdeckt Stand: 13.04.2021 19:56 Uhr Im Landkreis Oldenburg ist ein weißer Rehbock unterwegs, der nun fotografiert werden konnte. Schießen wird ihn wohl kein Jäger - schließlich gibt es die Hubertus-Legende.

Rehe laufen einem in der Natur oder auf Landstraßen öfter mal über den Weg. Auch Rehböcke sind nicht selten. Ein Rehbock ganz in Weiß ist hingegen etwas Besonderes. Nele Ellinghusen-Cappelmann aus Wüsting in der Gemeinde Hude hat ein solches Tier auf einem Spaziergang entdeckt - und als Hobby-Fotografin zum Glück ihre Kamera dabei. Auch die Jäger kennen das etwa dreijährige Tier.

Hirsch mit Kreuz brachte Hubertus zum Umdenken

Um sein Leben fürchten muss der Rehbock nicht. Jäger schießen solche seltenen Tiere nicht. Hintergrund ist die Hubertus-Legende: Hubertus war ein Jäger, dem nichts heilig war. Eines Tages soll ihm bei einer Jagd ein weißer Hirsch mit einem Kreuz auf der Stirn erschienen sein. Daraufhin hat er hat er im Wald gelebt und nur noch gejagt, wenn es nötig war.

