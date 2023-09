Stand: 01.09.2023 11:27 Uhr Blockade von "Animal Rebellion" vor Molkerei Ammerland aufgelöst

Die Polizei hat eine Protestaktion der Gruppe "Animal Rebellion" am Freitag friedlich aufgelöst. Die Aktivisten hatten zuvor die Zufahrt zur Molkerei Ammerland in Wiefelstede blockiert. Teilnehmende des Protests waren auf das Dach der Molkerei sowie auf Lastwagen geklettert und hatten Banner entrollt. Von außen ankommende Lastwagen mussten in andere Molkereien umgeleitet werden. Bei der Aktion hatte sich einer der Aktivisten an einem Lkw festgeklebt, andere hatten sich selbst mit Bügelschlössern an dem Molkerei-Fahrzeug befestigt - Feuerwehr und Sanitäter lösten diese Demonstranten wieder. Insgesamt protestierten rund 25 Aktivisten der Gruppe gegen die Haltung von Milchvieh. Die Herstellung von Milchprodukten sei umwelt- und klimaschädlich, so die Aktivisten. Sie forderten eine Umstellung der Werke auf pflanzliche Produkte.

