Stand: 13.06.2022 09:57 Uhr Blitzeinschlag in Aurich: Dachstuhl gerät in Brand

Nach einem Blitzeinschlag hat am Montagmorgen der Dachstuhl eines Einfamilienhauses in Aurich gebrannt. Anwohner hatten nach Angaben eines Feuerwehrsprechers während des Gewitters einen lauten Knall gehört und dann die ersten Flammen entdeckt. Die alarmierte Feuerwehr konnte den Brand mit einem Rohr über eine Drehleiter schnell löschen. Verletzt wurde niemand, die Bewohnerin hatte ihr Haus vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte verlassen. Die Feuerwehr rückte mit sieben Fahrzeugen an, auch das DRK Aurich, der Energieversorger und die Polizei waren an dem Einsatz beteiligt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 13.06.2022 | 09:30 Uhr