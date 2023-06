Stand: 15.06.2023 07:54 Uhr Blitzeinbruch bei Juwelier - Großfahndung in Oldenburg

In Oldenburg hat es am frühen Morgen einen Blitzeinbruch bei einem Juwelier in der Innenstadt gegeben. Gegen 4 Uhr waren unbekannte Täter mit einem Auto in das Schaufenster gerast. Sie entwendeten Schmuck und flüchteten laut Polizei mit einem zweiten Fahrzeug. Nach einer Verfolgungsjagd mit der Polizei hatten die Täter einen Unfall an der Anschlussstelle der A28 Oldenburg-Kreyenbrück. Ein Täter wurde dort festgenommen. Zwei bis drei weitere Einbrecher sollen noch auf der Flucht sein. Die Polizei fahndet mit einem Großaufgebot nach ihnen. Ein Polizeisprecher bezeichnete die Tat als Phänomen. Die Täter seien brachial vorgegangen, um möglichst schnell möglichst viel Beute zu machen. Die Höhe der Beute ist noch nicht bekannt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 15.06.2023 | 07:30 Uhr