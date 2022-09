Blindgängerverdacht: Heute Evakuierung in Wilhelmshaven Stand: 04.09.2022 02:00 Uhr In Wilhelmshaven soll heute mindestens ein Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg geborgen werden. Hunderte Anwohner müssen ihre Wohnungen verlassen.

Bei Bauarbeiten auf dem Kavernen-Gelände sind mehrere Kampfmittelverdachtspunkte gefunden worden, teilte die Stadt mit. Nähere Untersuchungen durch den Kampfmittelräumdienst erhärteten den Verdacht, dass es sich in mindestens einem Fall um einen Blindgänger handelt. Um diesen zu bergen, müssen rund 900 Menschen in einem Umkreis von einem Kilometer um die Einsatzstelle ihre Wohnungen verlassen. Das betrifft Anwohnende in Teilen von Maadebogen, Coldewei und Altengroden-West sowie auf den Höfen östlich von Fedderwarden. Sie müssen bis 10 Uhr den gesperrten Bereich verlassen.

A29 wird gesperrt

Auch die A29 ist vom Blindgängerverdacht betroffen: Die Autobahn wird zwischen den Anschlussstellen Fedderwarden und Fedderwardergroden in beide Richtungen gesperrt. Oberbürgermeister Carsten Feist (parteilos) geht davon aus, dass die Anwohnenden im Laufe des Nachmittags wieder in ihre Wohnungen zurückkehren könnten. Menschen, die Hilfe beim Transport benötigen, sollen sich an das Bürgertelefon unter der Telefonnummer (04421) 16 16 16 wenden.

