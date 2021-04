Stand: 16.04.2021 19:18 Uhr Blindgänger in Achim kontrolliert gesprengt

In Achim ist am Freitag ein Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg gesprengt worden. "Die Gefahr ist beseitigt, alle Sperrungen und die Evakuierung sind aufgehoben", teilte die Stadt am frühen Abend mit. Etwa 500 Anwohnerinnen und Anwohner konnten in ihre Häuser zurückkehren. Der Blindgänger war am Nachmittag bei Bauarbeiten im Ortsteil Uphusen entdeckt worden. Weil ein Transport nicht möglich war, habe man sich für die kontrollierte Sprengung vor Ort entscheiden.

Auch Verkehr betroffen

Zur Beschleunigung des Ablaufs wurden Anwohnerinnen und Anwohner gebeten, ein Tuch deutlich sichtbar an die Türklinke zu hängen, um damit die Räumung des Hauses zu signalisieren. Für die Zeit der Arbeiten war auch die Landesstraße 158 zwischen der Uphuser Dorfstraße in Richtung Bremen-Mahndorf bis hinter der Anschlussstelle A1 Uphusen/Bremen-Mahndorf gesperrt. Auch die Anschlussstelle selbst war in Fahrtrichtung Hamburg von der Sperrung betroffen.

