Stand: 18.08.2022 07:51 Uhr Blaualgen-Warnung für Banter See in Wilhelmshaven

Der Banter See in Wilhelmshaven ist von Blaualgen betroffen. Stadt und Gesundheitsamt raten dazu, nicht in dem See zu baden. Das Gesundheitsamt in Wilhelmshaven hält jedoch ein grundsätzliches Badeverbot noch nicht für nötig. Zu erkennen sei der Befall an grünen Algenschlieren und schlechter Sicht im Wasser. Die Badestelle wird vorerst nicht mehr von Rettungsschwimmerinnen und -schwimmern überwacht. In zahlreichen Badegewässern in Niedersachsen haben sich in diesem Sommer Blaualgen gebildet, stellenweise ist das Baden deshalb verboten.

Weitere Informationen Badegewässer-Atlas Niedersachsen Das Landesgesundheitsamt informiert über die Qualität des Wassers an Niedersachsens Badestellen. extern

