Stand: 14.08.2022 19:12 Uhr Blaualgen: Badeverbot im Silbersee in Stuhr

Der Landkreis Diepholz hat für den Silbersee in Stuhr ein Badeverbot erlassen. Das teilte das Gesundheitsamt des Kreises mit. In dem Baggersee hätten sich aufgrund der anhaltenden Wärme die auch für Menschen gefährlichen Cyanobakterien vermehrt, heißt es. Die als Blaualgen bekannten Bakterien können unter anderem Hautreizungen und Durchfall auslösen. Auch Tiere wie etwa Hunde sind gefährdet. Die Gemeinde Stuhr hat Schilder am Ufer aufgestellt, um auf das Badeverbot und die Gefahren hinzuweisen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 15.08.2022 | 06:30 Uhr