Stand: 06.09.2023 19:00 Uhr Biosphärenregion Niedersächsisches Wattenmeer wächst weiter

Die Bioshärenregion Niedersächsisches Wattenmeer wurde um 71.000 Hektar erweitert - mit einer sogenannten Entwicklungszone zusätzlich zum 344.000 Hektar großen Nationalpark "Niedersächsisches Wattenmeer". Die neue Zone soll als Wirtschafts-, Erholungs- und Siedlungsraum der Bevölkerung dienen, wie Niedersachsens Umweltminister Christian Meyer (Grüne) mitteilte. Laut Meyer sollen nachhaltige Wirtschafts- und Lebensweisen in Verbindung zur Natur erprobt werden. Dies eröffne neue Möglichkeiten der "sanften Regionalentwicklung". In der sogenannten Kernzone herrsche weiter strenger Naturschutz. Meyer verdeutlichte, wie wichtig der Schutz des Wattenmeeres sei, auch in Verbindung zur Beinahe-Ölkatastrophe durch die "Freemantle Highway". Das Wattenmeer zählt zum UN-Weltnaturerbe. Seit 1992 ist es UNESCO-Biosphärenreservat.

