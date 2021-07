Stand: 29.07.2021 09:10 Uhr Binnenschiff kollidiert auf der Hunte mit Brücke

Ein Binnenschiff ist bei einer Kollision mit einer Eisenbahnbrücke über die Hunte im Landkreis Wesermarsch beschädigt worden. Bei dem Unfall in Elsfleth am Mittwochabend blieb laut Polizei erst ein auf Deck geparktes Auto und dann das Ruderhaus an der Drehbrücke hängen. Der Schiffsführer wurde demnach verletzt. Der Bahnverkehr über die Brücke ist nicht beeinträchtigt. Für den Schiffsverkehr kann sie jedoch noch nicht geöffnet werden. Erst müssen mögliche Schäden begutachtet werden.

