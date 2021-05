Stand: 17.05.2021 17:38 Uhr Bilder von Turmfalken auf Oldenburger Kirchturm im Netz

Sechs Eier liegen in einem Turmfalken-Nest an einer Oldenburger Kirche. Michelle Scheinert vom Turmfalken-Projekt der Thomas-Kirche beobachtet sie genau. Und sie lässt andere daran teilhaben: Gemeinsam mit dem Naturschutzbund (Nabu) hat die Kirchengemeinde ein speziellen Nistkasten installiert. Kameras nehmen das Geschehen am Turm und im Nistkasten auf. Sie zeigen, wie die Falken ihre Beute wie Mäuse zum Turm bringen, fressen und brüten. Ende Mai könnten die ersten Küken schlüpfen. In dem Turm brüten seit mehr als zehn Jahren Falken. "Bis heute wurden um die 50 Jungfalken erfolgreich groß gezogen", heißt es auf der Facebook-Seite zu dem Projekt.

