Biker demonstrieren in Papenburg und Oldenburg

In Oldenburg und Papenburg haben mehrere Tausend Motorradfahrer am Sonnabend gegen ein drohendes Fahrverbot an Sonn- und Feiertagen protestiert. Die Organisation "Biker for Freedom" (BifF) hatte dazu bundesweit aufgerufen. Auf der Kundgebung in Papenburg wurden etwa 5.000 Biker gezählt, in Oldenburg waren es laut Polizei mehr als 1.200.

Veranstaltungsgelände in Papenburg überfüllt

Die Stadt Papenburg hatte vorab mitgeteilt, rund 600 Teilnehmer auf einem Teil des Marktplatzes zu erlauben. Wegen des großen Zustroms gaben Stadt und Polizei kurzfristig den gesamten Marktplatz frei, wie der Einsatzleiter der Polizei sagte. Wegen der Corona-Pandemie müssen die Biker eine Mund-Nase-Bedeckung tragen und mindestens 1,5 Meter Abstand zueinander halten. Während sich im Emsland die Motorradfahrer nach der Kundgebung auf den Heimweg machen wollen, folgte in Oldenburg ein Motorrad-Korso.

ADAC hält Fahrverbot für unangemessen

Mit ihrem Protest wenden sich die Biker gegen eine Initiative des Bundesrats zur Reduzierung von Motorradlärm. Die Länderkammer spricht sich unter anderem dafür aus, für Motorräder leichter Fahrverbote aus Lärmschutzgründen an Sonn- und Feiertagen zu ermöglichen. Außerdem sieht die Initiative vor, dass die Lautstärke neuer Maschinen auf maximal 80 Dezibel begrenzt werden soll. Der Bundesverband Deutscher Motorradfahrer (BVDM) hat sich gegen Fahrverbote ausgesprochen. Stattdessen sollten "schwarze Schafe" mit technisch veränderten Maschinen konsequent von der Straße geholt werden, hieß es. Dafür müsse die Polizei aber mehr Personal bekommen. Auch der ADAC hält ein Fahrverbot für unangemessen. Die meisten Motorradfahrer seien vorschriftsmäßig unterwegs, sagte eine Sprecherin, wie NDR 1 Niedersachsen berichtet.

Proteste auch in Hamburg und Schwerin

Bundesweit hatten Bikerorganisationen am Sonnabend zu Protesten aufgerufen. In Norddeutschland kam es unter anderem in Hamburg und Schwerin zu Motorrad-Demos. Weitere Kundgebungen waren auch in Wiesbaden, Friedrichshafen und Dresden geplant. Im Juni gab es bereits unter anderem in Hildesheim und Hannover entsprechende Protestfahrten.

