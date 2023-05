Stand: 25.05.2023 17:45 Uhr Bierlaster kippt bei Jever in einen Wassergraben

Auf der Landstraße 812 bei Jever (Landkreis Friesland) ist am Donnerstag ein Lkw mit 1.200 Kisten Bier in einen Graben gefahren. Warum der Sattelzug von der Fahrbahn abkam, ist nach Auskunft der Polizei unklar. Am Abend soll die Straße für den Verkehr gesperrt werden, um die Bierkisten per Hand aus dem Lkw zu bergen. Im Anschluss ist die Bergung des Sattelzugs geplant. Die Polizei bittet ortskundige Verkehrsteilnehmer, den Bereich weiträumig zu umfahren.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 26.05.2023 | 06:30 Uhr