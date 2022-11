Stand: 19.11.2022 17:37 Uhr Bewusstlos auf der A1: Streit unter Autofahrern eskaliert

Auf der A1 ist ein Streit zwischen zwei Autofahrern eskaliert. Laut Polizei war es auf der Autobahn am Freitagabend zunächst zu gefährlichen Fahrmanövern zwischen beiden Männern gekommen. Zwischen den Anschlussstellen Wildeshausen-Nord und Groß Ippener stoppten beide ihre Fahrzeuge auf dem Seitenstreifen und gingen aufeinander los. Ein 51-Jährige stürzte nach einem Schubser auf den Asphalt und verlor das Bewusstsein. Der Angreifer stieg daraufhin in sein Auto und fuhr davon. Vorbeifahrende Wagen stoppten, um dem Opfer zu helfen. Der 51-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei ermittelt wegen vorsätzlicher Körperverletzung und unterlassener Hilfeleistung gegen den Angreifer und sucht Zeugen. Den Angaben zufolge soll der Täter zwischen 25 und 30 Jahre alt sein und einen silbernen Pkw gefahren haben. Hinweise nimmt die Autobahnpolizei Ahlhorn unter der Telefonnummer (04435) 93 160 entgegen.

