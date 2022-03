Stand: 27.03.2022 13:43 Uhr Bewaffneter überfällt Kiosk in Delmenhorst

Ein mit einer Pistole bewaffneter Mann hat am Samstagnachmittag einen Kiosk in Delmenhorst überfallen. Der Unbekannte habe das Geschäft betreten, die 51 Jahre alte Verkäuferin bedroht und Bargeld aus der Kasse verlangt, teilte die Polizei am Sonntag mit. Anschließend verließ der Täter den Kiosk, stieg auf ein Fahrrad und flüchtete. Von ihm fehlt bislang jede Spur. Die Mitarbeiterin blieb unverletzt. Die Polizei Delmenhorst sucht nun nach Zeugen, die die Tat beobachtet haben. Hinweise werden telefonisch unter der Nummer (04221) 155 90 entgegengenommen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 28.03.2022 | 07:30 Uhr