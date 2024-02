Stand: 07.02.2024 12:31 Uhr Bewaffnete Räuber überfallen 56-Jährigen an Haustür

Zwei maskierte Männer haben am Dienstagabend in Bruchhausen-Vilsen (Landkreis Diepholz) einen Mann an seiner Haustür überfallen und ausgeraubt. Laut Polizei klingelten die unbekannten Täter gegen 20.05 Uhr an der Haustür des 56-Jährigen in der "Lange Straße". Als er die Tür öffnete, bedrohten ihn die Täter demnach mit einer Schusswaffe. Die Männer schlugen ihn und forderten ihn auf, den Tresor zu öffnen. Mit hochwertigen Uhren und Schmuck flüchteten sie anschließend zu Fuß in unbekannte Richtung. Die Männer sollen den Angaben zufolge 1,75 und 1,80 Meter groß und von kräftiger Statur sein. Sie sprachen akzentfreies Deutsch und waren dunkel gekleidet. Wer Hinweise auf die Täter, ihre mögliche Fluchtrichtung oder ein Fluchtauto geben kann, soll sich an die Polizei Diepholz unter der Telefonnummer (05441) 97 10 wenden.

