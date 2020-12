Stand: 24.12.2020 09:18 Uhr Beverstedt: Feuer zerstört große Stallanlage

Bei einem Brand in einem landwirtschaftlichen Betrieb in Beverstedt (Landkreis Cuxhaven) ist am frühen Donnerstagmorgen ein Schaden von rund 250.000 Euro entstanden. Nach Angaben eines Polizeisprechers brach das Feuer im Anbau einer großen Stallanlage aus. Der Landwirt entdeckte die Flammen auf dem Weg zum Melken und konnte die Kühe und Kälber noch rechtzeitig retten. Wegen des Verdachts auf eine Rauchgasvergiftung kamen er und sein Sohn vorsorglich ins Krankenhaus. Die Polizei vermutet, dass ein Defekt der Photovoltaikanlage auf dem Dach das Feuer verursacht hat.

VIDEO: Feuerwehr: Vom Notruf zum Einsatz (1 Min)

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 24.12.2020 | 08:00 Uhr