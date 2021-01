Stand: 27.01.2021 08:00 Uhr Beverstedt: Einfamilienhaus brennt komplett aus

In Beverstedt (Landkreis Cuxhaven) ist am Dienstagabend ein Einfamilienhaus in Flammen aufgegangen. Nach Angaben eines Feuerwehrsprechers wurde eine Bewohnerin durch einen Rauchmelder geweckt. Sie konnte sich und ihre beiden Kinder unverletzt in Sicherheit bringen. Der Ehemann war bei der Arbeit. Das Haus brannte komplett aus und ist nicht mehr bewohnbar. Die genaue Schadenshöhe und die Brandursache sind noch unklar.

VIDEO: Hausbrand in Beverstedt: Rauchmelder rettet Familie (1 Min)

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 27.01.2021 | 09:30 Uhr