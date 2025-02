Stand: 01.02.2025 14:41 Uhr Bremse und Gas verwechselt: Frau durchbricht Schaufenster

Eine 74-jährige Frau hat in Beverstedt (Landkreis Cuxhaven) am Donnerstag offenbar Bremse und Gas verwechselt und ist in eine Ladenzeile gekracht. Das teilte die Polizei Cuxhaven mit. Demnach wollte die Frau mit ihrem Auto am frühen Nachmittag vor dem Geschäft einparken. Sie fuhr allerdings mit voller Wucht durch das Schaufenster und beschädigte ein weiteres geparktes Auto. Verletzt wurde durch den Unfall niemand. Laut dem Polizeisprecher befindet sich in dem betroffenen Bereich des Geschäfts eine Malecke für Kinder, wo sich zum Zeitpunkt des Unfalls glücklicherweise niemand aufhielt. Es entstand allerdings ein hoher Schaden, den die Polizei auf rund 50.000 Euro schätzt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 31.01.2025 | 06:30 Uhr