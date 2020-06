Stand: 22.06.2020 07:15 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Beverstedt: 21-Jähriger in Baggersee ertrunken

In einem Baggersee in Beverstedt im Landkreis Cuxhaven ist ein 21-Jähriger ertrunken. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. Der junge Mann war am Sonntagnachmittag in die Mitte des Sees geschwommen und dort aus zunächst ungeklärter Ursache plötzlich untergegangen, wie die Feuerwehr Bremerhaven mitteilte. Rettungstaucher konnten den Mann nur noch Tod bergen. Er war mit einem Begleiter unterwegs, der auch den Notruf gewählt hatte.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 22.06.2020 | 06:30 Uhr