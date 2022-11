Betrunkener Paketbote: Verfolgungsfahrt endet im Vorgarten Stand: 10.11.2022 14:37 Uhr Ein Paketbote hat sich im Landkreis Diepholz eine Verfolgungsfahrt mit der Polizei geliefert. Alles begann mit einer beschädigten Baustellenbeschilderung - und endete mit einem Transporter im Vorgarten.

Ein Mitarbeiter der Stadt Bassum informierte die Polizei am Mittwoch darüber, dass ein offensichtlich alkoholisierter Fahrer eines Paketdienstes die Baustellenbeschilderung an der Grundschule in Bramstedt beschädigt habe. Daraufhin soll der Fahrer dem Stadtmitarbeiter Schläge angedroht und ihn beleidigt haben. Anschließend flüchtete der 48 Jahre alte Fahrer mit dem Transporter in Richtung Bassum - verfolgt von mehreren Polizeistreifen. Laut Polizei reagierte der Fahrer nicht auf Anhaltesignale und zeigte den Beamten stattdessen mehrfach den Stinkefinger.

Verfolgungsjagd: Mit Tempo 100 durch Bramstedt

Mit einer Geschwindigkeit von mehr als 100 Kilometern pro Stunde fuhr der Fahrer den Angaben zufolge durch Bramstedt in Richtung Syke. Mehrere Versuche, den Transporter zu stoppen misslangen. Um sich und andere nicht zu gefährden, verfolgten die Polizeibeamten das Fahrzeug mit entsprechendem Abstand. Mit hoher Geschwindigkeit fuhr der Fahrer durch Syke und missachtete dabei mehrere Ampeln. Laut Polizei gab es für andere Verkehrsteilnehmende mehrere gefährliche Situationen, verletzt wurde aber niemand. Schließlich verlor der 48-Jährige die Kontrolle über den Transporter - und die Verfolgungsfahrt endete in einem Vorgarten.

Fahrer beleidigt Polizisten

Die Polizei nahm den stark betrunkenen Fahrer und seinen ebenfalls alkoholisierten Beifahrer fest. Der Fahrer habe die Polizisten beleidigt und sei zur Dienststelle gebracht worden, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde, hieß es. Er blieb zunächst in Polizeigewahrsam. Der Beifahrer wurde wegen seines Gesundheitszustandes ins Krankenhaus gebracht.

