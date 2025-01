Stand: 14.01.2025 18:00 Uhr Delmenhorst: Betrunkener Autofahrer verursacht hohen Schaden

Ein stark betrunkener Autofahrer hat in Delmenhorst am frühen Sonntagmorgen Schäden in Höhe von etwa 17.000 Euro verursacht. Laut Polizei war der 32-jährige Mann mit seinem Auto in der Estlandstraße zunächst gegen den Außenspiegel eines geparkten Kleinwagens gefahren. Anschließend beschädigte er mit seinem Auto die linke Seite eines weiteren geparkten Wagens. Das Auto des 32-Jährigen sei danach nicht mehr fahrbereit gewesen, so die Polizei. Die Beamten führten bei ihm einen Atemalkoholtest durch. Ergebnis: 3,01 Promille. Gegen den Mann wird nun unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 14.01.2025 | 06:30 Uhr

