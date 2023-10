Stand: 04.10.2023 09:58 Uhr Betrunkener Autofahrer versteckt sich im Garten

Ein besorgter Verkehrsteilnehmer hat die Polizei in Bremervörde (Landkreis Rotenburg/Wümme) auf die Spur eines Alkoholsünders gebracht. Als Beifahrer in einem Pkw sah er, dass der Wagen vor ihm offenbar unter Alkohol- oder Drogeneinfluss gelenkt wurde. Er rief die Polizei an, die mit dem Streifenwagen das betreffende Auto und auch das des aufmerksamen Zeugen schnell erreichte. Die Polizisten versuchten den Wagen anzuhalten. Der Fahrer fuhr aber zunächst davon, sprang etwas später aus dem Auto und versuchte sich in einem Garten zu verstecken. Als die Beamten ihn hinter einem Busch entdeckten, erklärte er, nicht gefahren zu sein. Der 52-Jährige war aber zweifelsfrei am Steuer gesehen worden. Ein Atemalkoholtest ergab 2,2 Promille. Er musste zur Blutprobe. Führerschein und Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 04.10.2023 | 09:30 Uhr