Stand: 21.03.2024 12:40 Uhr Betrunkener Autofahrer demoliert zwei geparkte Autos

Am Mittwochabend hat ein 37-jähriger Fahrer unter Alkoholeinfluss in Delmenhorst einen Unfall mit hohem Schaden verursacht. Wie die Polizei Delmenhorst mitteilt, wurde dabei niemand verletzt. Der Unfallfahrer fuhr demnach zuerst gegen einen am Straßenrand geparkten Pkw und anschließend gegen das Heck eines zweiten Fahrzeuges. Die Schäden belaufen sich auf mindestens 13.000 Euro. Der Unfallverursacher erklärte der Polizei gegenüber, dass er durch das Bedienen seines Mobiltelefons abgelenkt gewesen sei. Die Polizeibeamten bemerkten aber, dass er nach Alkohol roch. Ein Atemalkoholtest ergab 1,15 Promille. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung ein.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min