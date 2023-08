Stand: 16.08.2023 11:44 Uhr Betrunkener 45-Jähriger fährt sich mit drei Gabelstaplern fest

In Varel (Landkreis Friesland) hat sich ein 45-Jähriger am Dienstagabend erst mit einem Aufsitzmäher und dann mit drei Gabelstaplern festgefahren. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, hatte der Mann zunächst versucht, den Rasenmäher mithilfe eines Gabelstaplers zu bergen. Dabei blieb er jedoch erneut stecken. Auch zwei weitere Versuche, die Fahrzeuge zu bergen, scheiterten. Dabei beschädigte der Mann zudem den angrenzenden Bürgersteig. Als die Polizei den Sachverhalt aufnahm, stellten die Beamten fest, dass der 45-Jährige unter Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,67 Promille. Die Polizei hat ein Strafverfahren eingeleitet.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 16.08.2023 | 15:30 Uhr