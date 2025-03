Stand: 13.03.2025 13:03 Uhr Polizei warnt vor Wechselgeldbetrügern in Oldenburg

In Geschäften in der Oldenburger Innenstadt ist es laut Polizei in den vergangenen Tagen zu drei Fällen von Wechselgeldbetrug gekommen. Dabei gingen die oder der Täter nach Angaben der Polizei ähnlich vor: Sie kauften einen Artikel von geringem Wert und übergaben an der Kasse einen 100-Euro-Schein. Dabei verwickelte die Person die Mitarbeitenden in ein Gespräch. Durch das Ablenkmanöver gelang es den Betrügern, den 100-Euro-Schein und das Wechselgeld mitzunehmen. Die Polizei warnt: Solche Taten könnten auch auf der Straße auftreten. In zwei Fällen geht sie von demselben Täter aus, in einem weiteren Fall sei bislang kein Tatzusammenhang hergestellt worden, sagte ein Sprecher. Zeugen oder mögliche weitere Geschädigte können sich unter der Telefonnummer (0441) 790 41 15 an die Polizei wenden.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min