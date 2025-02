Stand: 19.02.2025 14:27 Uhr Betrug in Bremen: Senior fälscht Zahlung und klaut hochwertiges Auto

Die Polizei Bremen hat am Dienstag einen 71-jährigen mutmaßlichen Betrüger gestellt, der ohne zu bezahlen ein hochwertiges Auto entwendet hatte. Vor gut zwei Wochen hatte er in einem Autohaus im Stadtteil Hemelingen einen mutmaßlich gefälschten Zahlungsbeleg vorgelegt und das Auto mitgenommen, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Nachdem der Betrug aufflog, erstattete der Autoverkäufer Anzeige. Bei einer Wohnungsdurchsuchung bei dem Beschuldigten fanden die Beamten Autoschlüssel und Papiere. Das Auto konnte anschließend geortet und sichergestellt werden.

