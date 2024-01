Stand: 24.01.2024 08:55 Uhr Betrügerische Wahrsager nach Geldübergabe festgenommen

Die Polizei hat in Vechta zwei mutmaßliche Geldabholer im Alter von 42 und 49 Jahren festgenommen. Sie wurden nach Angaben der Polizei bereits am Freitag bei einer fingierten Geldübergabe festgenommen. Hintergrund sind demnach Ermittlungen zu einem Betrugsfall im Landkreis Vechta. Dabei hatte eine 64-jährige Frau eine höhere Geldsumme an eine vermeintliche Wahrsager-Hotline überwiesen. Zuvor soll ihr damit gedroht worden sein, dass großes Unheil über ihre Familie kommen werde, falls sie nicht zahlt, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Die beiden verdächtigen Geldabholer aus dem Raum Krefeld (Nordrhein-Westfalen) sitzen seit Samstag in Untersuchungshaft - zuvor wurden sie einem Haftrichter am Amtsgericht Oldenburg vorgeführt. Die Ermittlungen dauern an.

