Betrüger versuchen "Enkeltrick" per WhatsApp

Die Polizei im Raum Cloppenburg und Vechta warnt vor einer neuen Variante des sogenannten Enkeltricks über den Messenger-Dienst WhatsApp. Dabei geben sich die Betrüger als Tochter oder Sohn des Kontaktierten aus. Sie schreiben in einer WhatsApp-Nachricht, dass sie eine neue Handynummer haben und Hilfe bei einer Überweisung per Online-Banking brauchen. Anschließend fordern sie ihr Opfer dazu auf, ihnen Geld zu überweisen - meist auf ein ausländisches Konto. Einen ersten Fall habe es in der vergangenen Woche in Cappeln (Landkreis Cloppenburg) gegeben, teilte die Polizei mit. Die betroffene Frau sei allerdings rechtzeitig misstrauisch geworden und habe Anzeige erstattet.

