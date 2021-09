Betroffene des Impfskandals erhalten Aufwandsentschädigung Stand: 16.09.2021 19:37 Uhr Das Land Niedersachsen und der Landkreis Friesland bieten den über 10.000 Personen, die nach dem Impfskandal erneut geimpft werden müssen, eine Aufwandsentschädigung an.

35 Euro sollen diejenigen erhalten, die eine Impfung wiederholen müssen, 50 Euro, wer zweimal nachgeimpft werden muss. Dafür muss ein Antrag gestellt werden. Das Antragsformular steht als PDF-Datei auf der Homepage des Landkreises Friesland zum Download bereit. Es muss ausgefüllt, ausgedruckt und unterschrieben werden und kann per E-Mail oder per Post beim Landkreis Friesland eingereicht werden. Alternativ kann der Vordruck auch bei den Städten und Gemeinden abgeholt werden. Aktuell arbeitet der Landkreis Friesland auch an einem Online-Formular, das ab Ende kommender Woche zur Verfügung stehen soll.

Videos 1 Min Betrugsverdacht: Impfskandal in Schortens weitet sich aus Nach den Ermittlungen wegen unwirksamer Corona-Impfungen gab es nun eine Razzia wegen Abrechnungsbetruges beim DRK-Impfzentrum. (26.08.2021) 1 Min

Mindestens sechs Spritzen mit zu wenig Impfstoff

Eine Krankenschwester hatte angegeben, im April im Impfzentrum Friesland in Schortens versehentlich eine Ampulle mit Impfstoff zerbrochen zu haben. Um ihren Fehler zu vertuschen, habe sie die Impfstoffreste aus anderen Ampullen auf sechs Spritzen aufgezogen. Zunächst hatte es geheißen, sie habe den entsprechenden Personen ausschließlich Kochsalzlösung gespritzt. Zumindest aber befand sich offensichtlich nicht ausreichend Impfstoff in den Spritzen. Zeugenvernehmungen hatten gezeigt, dass in offenbar weit mehr als nur sechs Spritzen zu wenig Impfstoff war.

Hatte Krankenschwester kritische Haltung zum Impfen?

Der Landkreis Friesland hatte bislang insgesamt 10.183 Menschen aufgefordert, sich erneut impfen zu lassen. Wie viele Menschen betroffen sein könnten, ist weiter unklar. Die Polizei hatte im August die Ermittlungsgruppe "Vakzin" eingerichtet. Sie ist in Oldenburg angesiedelt und unterstützt die Polizei in Wilhelmshaven. Die Polizei schließt eine "kritische Haltung zum Thema Impfungen" als Motiv der beschuldigten Krankenschwester nicht aus. Sie soll in sozialen Medien entsprechende Einträge geteilt haben. Über ihren Anwalt hatte sie ein solches Motiv zurückgewiesen.

