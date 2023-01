Stand: 27.01.2023 13:43 Uhr Besucherrekord im Botanischen Garten Oldenburg

Im vergangenen Jahr haben mehr als 100.000 Menschen den Botanischen Garten in Oldenburg besucht - so viele wie noch nie. Den Angaben zufolge hat sich die Zahl der Besucherinnen und Besucher damit in den vergangenen zehn Jahren fast verdoppelt. Besonders beliebt waren demnach die Themenführungen und die Angebote für Kinder. Aktuelles Highlight ist der Schleimpilz Blob, der über den Boden des Tropenhauses gewandert ist.

